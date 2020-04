Daspo per due tifosi campani sprovvisti di biglietto in occasione di Sassuolo-Inter dello scorso ottobre

Daspo per due tifosi campani sprovvisti di biglietto in occasione di Sassuolo-Inter...

Il Questore di Reggio Emilia Dott. Ferrari ha emesso nei giorni scorsi due provvedimenti di DASPO. Il primo per anni 7, il secondo per 1 anno a carico di due cittadini che il 20 ottobre 2019 durante la partita di calcio Sassuolo – Inter, sono stati rintracciati all’interno dell’area riservata del Mapei Stadium, sprovvisti di biglietto. Si tratta di due campani di 42 e 56 anni, che durante la loro identificazione hanno anche posto in essere delle situazioni ritenute pericolose sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza Pubblica.

A carico del 42enne sono emersi diversi precedenti specifici di turbative dell’ordine pubblico nell’ambito di manifestazioni sportive, e per tali motivi risulta già essere destinatario di due pregressi provvedimenti DASPO, entrambi emessi dal Questore di Roma. È per questa ragione che il Questore di Reggio Emilia ha comminato il DASPO per la durata di anni 7.