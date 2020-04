I carabinieri della stazione di Novi di Modena, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto un cinquantunenne del luogo, già conosciuto alle forze di polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso e per il reato di furto aggravato commesso a Novi di Modena nel novembre del 2013. L’uomo, che doveva espiare una pena di quattro mesi di reclusione, è stato tradotto al carcere di Reggio Emilia.