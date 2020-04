Il 17 aprile a Nonantola debutta “Fonoteca nella rete”

Debutta venerdì 17 aprile “Fonoteca nella rete”, la serie ideata dalla Fonoteca Comunale di Nonantola, che settimanalmente propone musica, approfondimenti e perle d’archivio.

L’iniziativa si articola in due rubriche: “Musica Stretta” raccoglie i contributi originali di esperti, musicisti di fama ed amici della Fonoteca; “Schegge d’Archivio”, invece, ripropone le migliori performance live di Salto nel Suono, la tradizionale rassegna di spettacoli e lezioni organizzata dalla Fonoteca.

Alla realizzazione delle puntate, della durata media di dieci minuti, hanno contribuito – spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Zoboli – anche utenti del servizio, che hanno volontariamente messo a disposizione le proprie capacità tecniche ed artistiche per realizzare un prodotto culturale del tutto inedito, che possa proseguire anche una volta terminata l’emergenza, andando dunque ad arricchire l’offerta complessiva di Officine Culturali. Ringrazio a questo proposito Lorenzo Guagnano, Marco Luppi, Alice Miali, Greta Salvalai, Federico Sigillo.

Musica Stretta

E’ proprio un episodio di “Musica Stretta” ad inaugurare “Fonoteca nella rete”, con la lezione concerto di Giorgio Casadei e Alice Miali, dal titolo “Zappa, idrogeno e stupidità”.

Nelle settimane successive si succederanno sugli schermi ospiti di diversa estrazione e formazione, che racconteranno artisti, composizioni ma anche curiosità tecniche e interessanti commistioni tra musica, animazione, poesia.

Ogni puntata di “Musica Stretta” è conclusa dal contributo di Francesco Minelli, nei panni de “L’Ermeneuta”, che proporrà una chiave di lettura tra il serio e il dissacrante per quanto appena ascoltato.

Schegge d’archivio

Quanto a “Schegge d’Archivio”, numerosi sono gli artisti dei quali rivivremo le migliori performance dal vivo a Nonantola: tra i primi in calendario As Madalenas, Thanks Pluto, Paolo Angeli.

Fonoteca nella rete

Le puntate di “Fonoteca nella rete” sono pubblicate ogni venerdì a partire dalle ore 11 sui canali Facebook, YouTube e Instagram di Fonoteca – Officine Culturali – Nonantola, oltre che nella sezione dedicata alla Fonoteca sul sito del Comune di Nonantola.