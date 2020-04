Altra importante donazione alla CRI di Toano

In questa grave situazione di emergenza per tutti, la Pro Cavola, la Pro Loco di Cavola e il CavolaForum hanno deciso di devolvere alla sede locale della Croce Rossa la cifra di 2000 euro per far fronte al momento drammatico che stiamo vivendo. ”I nostri volontari sono persone che stanno dando il massimo, ed oltre al nostro ringraziamento, avranno il massimo sostegno possibile”: queste le parole di apprezzamento che accompagnano la generosa offerta.

“In nome mio personale e di tutti i nostri Soci – ringrazia Mario Ferrari Presidente della CRI di Toano – esprimo il più vivo ringraziamento per questa generosa offerta che supera il suo intrinseco valore, perché acquista un ulteriore e prezioso merito: quello di diventare per i Volontari apprezzata attestazione di stima. Diviene quindi per i nostri Soci motivo di sprone a far sempre meglio ed a perseverare nell’impegno, specialmente ora che sono chiamati a prodigarsi su più fronti. E’ in particolare un riconoscimento al valore del loro lavoro, fatto come servizio ai concittadini con disinteresse, in umiltà e nel silenzio, anche se ben consci dei possibili rischi che corrono”.