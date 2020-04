Castelnovo Monti: attraverso la Biblioteca comunale è possibile accedere al servizio EmiLib

In questi giorni di chiusura delle biblioteche a seguito del Decreto del Governo per la prevenzione del Covid-19, la Biblioteca comunale “R. Crovi” di Castelnovo Monti sta proponendo una grande varietà di iniziative letterarie, artistiche e culturali fruibili da casa, come video narrazioni, letture dantesche, video su artisti locali, consigli di lettura. E un ulteriore servizio, completamente gratuito, accessibile attraverso la biblioteca castelnovese è EmiLib – Emilia Digital Library. Si tratta di un servizio di prestito “digitale” di e-book delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza (http://emilib.medialibrary.it).

Un servizio attivo da tempo ma recentemente rinnovato, reso ancora più ricco, che consente di accedere gratuitamente a e-books, quotidiani, periodici, audiolibri, banche dati, musica, film e molto altro ancora, direttamente sul proprio PC, tablet, e-reader o smartphone.

Per iscriversi al servizio e poter fruire dei tanti contenuti disponibili, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it, con il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale e numero di tessera della biblioteca (quest’ultimo facoltativo).

La mole di materiali ai quali questa semplice registrazione dà la possibilità di accedere è davvero imponente, tanto più che la Provincia di Reggio e le altre coinvolte nel progetto stanno potenziando gli acquisti in questo periodo di permanenza domiciliare forzata, in modo da offrire più ampia possibilità di scelta agli utenti.