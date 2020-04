Lavori per la riqualificazione del centro di Fiorano

Lunedì 20 aprile partiranno i lavori per la realizzazione del progetto di riqualificazione del centro di Fiorano Modenese, che dureranno circa 7 mesi , con diversi stralci.

In questi giorni, non potendo organizzare un incontro, il sindaco, Francesco Tosi, ha fatto pervenire una lettera ai negozi e residenti di via Vittorio Veneto, per comunicare l’avvio del cantiere, le sue caratteristiche e le finalità del progetto. ” Sappiamo bene che la realizzazione del progetto comporterà disagi e criticità per i commercianti, ma tutti ci auguriamo che il risultato finale porti soddisfazione anche a loro. – sottolinea il Sindaco nel testo – I miracoli nessuno è in grado di farli, ma certamente il progetto che verrà realizzato presenta elementi di miglioramento oggettivo rispetto alla condizione attuale. Salvo imprevisti, per Natale la riqualificazione sarà stata completata”. E continua: ” Ci tengo a ribadire che questo intervento è indipendente da scelte viabilistiche sulla via (doppio senso, senso unico in una direzione o nell’altra, ecc.): si tratta di due argomenti distinti e autonomi, nel senso che questo progetto non pregiudica di per sé nessuna delle eventuali scelte, le quali sul piano tecnico e pratico restano tutte possibili”.

Il cantiere sarebbe dovuto partire a giugno; l’amministrazione e gli uffici tecnici hanno fatto un grande sforzo per anticipare i lavori di due mesi, in modo da sfruttare al massimo questo periodo di chiusura forzata degli esercizi commerciali e di riduzione del traffico.

Il progetto di riqualificazione del centro di Fiorano Modenese è già stato a suo tempo presentato e discusso con la cittadinanza e con i commercianti della zona. Tiene conto dello studio ‘masterplan’ commissionato dal Comune ai consulenti autori del Piano Generale del Traffico Urbano ed ha ricevuto l’approvazione della Soprintendenza di Bologna.

Il centro della città verrà riqualificato per favorire la mobilità sostenibile (pedoni e biciclette), rispetto al traffico automobilistico di puro attraversamento. Via Vittorio Veneto sarà rifatta con materiali naturali di pregio, verranno eliminate le barriere architettoniche e collocato arredo urbano adeguato. Gli elementi adottati saranno di alta qualità sia dal punto di vista sia estetico che della sicurezza. Lo scopo del progetto è di rendere più attrattiva la zona centrale di Fiorano, anche per favorire il commercio.

Il primo intervento interesserà il tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Santa Caterina e via Antonio Gramsci, caratterizzato dal maggior numero di esercizi commerciali. Si partirà con il rifacimento dei pedonali in pietra naturale, per poi passare alla riqualificazione dell’asse viario. La chiusura parziale al transito dei veicoli avverrà solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni su strada. A seguire si realizzerà il tratto tra via Gramsci e via Malatesta e per ultimo tra via Malatesta e via Marconi.

Durante tutte le fasi sarà garantito l’accesso alle aree del centro non oggetto di intervento, con l’istituzione di doppi sensi di marcia e saranno individuati ulteriori parcheggi, nell’area di piazza Ciro Menotti (zona fermata bus).

Il Comune di Fiorano Modenese, come già avvenuto per i lavori di rifacimento della condotta idraulica e del gas, assegnerà un contributo agli esercenti, quale riconoscimento delle criticità procurate dalla chiusura della via per il cantiere.