Covid-19: a Sassuolo 1.615 domande per i “buoni spesa”

Ecco un primo aggiornamento dell’attività complessiva svolta relativamente ai “Buoni spesa” legati all’emergenza Covid-19 sino alle ore 12 di Venerdì 17 aprile:

Le domande per i buoni spesa Covid-19 presentate e pervenute entro la chiusura dei termini per la presentazione ovvero fino alle ore 13 del 16 aprile 2020, sono state 1.615.

Le domande processate sino ad oggi sono n. 874 di cui:

POSITIVE n. 375

NEGATIVE N. 263 (la valutazione negativa è legata a situazioni economiche che non hanno avuto una significativa modificazione in seguito all’emergenza Covid, a domande per cui risultano attivi altri sostegni economici (reddito di cittadinanza, ecc.) o a eventuali problematiche economiche non dipendenti dall’emergenza Covid)

IN APPROFONDIMENTO n. 199

MANCATA RISPOSTA n. 37 ((mancata risposta a seguito di più contatti telefonici)

Sono stati consegnati Buoni Spesa Covid a n. 313 richiedenti per un totale di € 88.850, con le seguenti modalità:

Buoni Spesa n. 78 per € 22.800

Tessere prepagate n. 219 per € 61.000

Versamenti in conto corrente n. 16 per € 5.050

“Sono state numerose le richieste di aiuto tramite utilizzo dei buoni spesa, questo denota il forte disagio economico che la nostra comunità, come l’intera Nazione, si trova a dover fronteggiare – afferma l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – è stato un lavoro incessante sin dall’inizio dell’apertura delle domande ed è per questo che ringrazio tutti i collaboratori e le assistenti sociali per l’impegno e per il lavoro svolto e che continuano a svolgere”.