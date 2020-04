Gravidanza e parto al tempo del “coronavirus”: come cambiano i servizi

In questo periodo di emergenza legata al coronavirus SarsCov-2 e alla malattia Covid-19, molti futuri genitori si chiedono come sia cambiato il percorso nascita all’interno dell’ospedale. Di seguito, una guida sintetica ed esaustiva di quello che è importante sapere.

Tutte le informazioni, è bene ricordarlo, fanno comunque riferimento alle donne gravide che non presentino sintomi riconducibili ad una possibile infezione da coronavirus. In caso di sospetta positività, infatti, è necessario seguire i percorsi provinciali dedicati.

COME SI ACCEDE IN OSPEDALE ALL’AREA ROSA?

I punti di accesso al reparto rimangono invariati: le gestanti possono recarsi al 2° piano della Scala B, seguendo le indicazioni per l’Area Rosa. Prima di recarsi in Ospedale è comunque consigliabile telefonare in reparto al numero 0536 846748 oppure allo 0536 846433, per eseguire l’intervista telefonica finalizzata all’identificazione di eventuali casi sospetti Covid-19. È consigliato accedere con mascherina

QUANDO ANDARE IN OSPEDALE?

Anche le indicazioni per poter accedere in Ospedale restano invariate:

– a seguito di visite programmate (a termine della gravidanza o prima, in caso di urgenza)

– dal pronto soccorso Ostetrico in caso di contrazioni, perdite di liquido amniotico, perdite di sangue, riduzione della percezione dei movimenti del tuo bambino/a, rialzi pressori ecc.

In caso di dubbi contattare il numero del medico di reparto 0536 846746.

POSSO VENIRE A FARE ECOGRAFIE E VISITE DI CONTROLLO?

I controlli della Gravidanza sono tutti garantiti

– Diagnosi Prenatale (ecografie, test combinati, amnio e villocentesi)

– Patologia Ostetrica

– Gravidanza a Termine

L’accesso agli ambulatori è riservato alle sole pazienti. Gli accompagnatori aspetteranno fuori dalle porte verdi degli ambulatori. Il giorno prima dell’appuntamento verrete contattate per una breve intervista telefonica per l’identificazione di casi sospetti Covid-19. Il giorno dell’appuntamento all’ingresso degli ambulatori verrete nuovamente intervistate per la conferma delle informazioni raccolte telefonicamente e vi verrà misurata la temperatura corporea. Vi suggeriamo di arrivare in ospedale indossando la mascherina. All’arrivo in ambulatorio verrete invitate ad igienizzarvi le mani con il disinfettate da noi fornito. Nel caso abbiate una mascherina dotata di valvola vi verrà fornita una mascherina aggiuntiva da sovrapporre alla vostra.

DURANTE IL TRAVAGLIO SI INDOSSA LA MASCHERINA?

In questo periodo è preferibile e consigliato che anche durante il travaglio le donne indossino la mascherina

POSSO UTILIZZARE LA VASCA PER IL TRAVAGLIO E IL PARTO?

Certamente sì. L’uso dell’acqua (vasca o doccia che sia) verrà garantito al pari di tutte le altra metodiche farmacologiche e non farmacologiche finalizzate al controllo del dolore in travaglio/parto

POSSO RICEVERE VISITE DURANTE IL RICOVERO?

L’accesso è possibile per un solo accompagnatore compagno/mamma ecc. Durate tutto il travaglio di parto e il parto potrete avere al vostro fianco un accompagnatore. Non è possibile ricevere altri visitatori e non sarà possibile fare scambi durante il travaglio/ricovero. Anche l’accompagnatore sarà intervistato tutti i giorni e gli verrà provata la temperatura, dovrà indossare la mascherina in travaglio e quando sarà in reparto.

Chiediamo inoltre agli accompagnatori di non entrare e uscire frequentemente dal reparto anche perché questo aumenta il rischio di contagio; per questo motivo consigliamo di portare con voi tutto l’occorrente fin da subito.

SE DURANTE IL RICOVERO DOVESSI RISULTARE SOSPETTA O POSITIVA AL COVID-19?

Può succedere che, durante la degenza, insorgano sintomi che possano far sospettare una positività per Covid-19, come febbre dai 37.5 gradi in su; tosse secca; difficoltà a respirare etc. In questo caso verrà eseguito il tampone per Covid-19. Durante l’attesa non sarà più possibile ricevere visite. La paziente che in gravidanza e/o in prossimità del parto sviluppa infezione da Covid-19 segue un percorso assistenziale multi-specialistico dedicato.

PRONTO SOCCORSO GINECOLOGICO

In caso di emorragie, dolori pelvici acuti ecc si ricorda a tutte le donne che visite ed ecografie sono garantite presso il reparto di Ginecologia.

Prima di accedere al II piano è comunque necessario passare dal Pronto Soccorso generale per l’inserimento dati. Sarete poi indirizzate al Blocco parto dove verrete valutate e assistite dal medico ginecologo. Anche in questo caso vi invitiamo a presentarvi sempre in Ospedale indossando la mascherina.