A Carpi servizio telefonico gratuito contro la solitudine da Covid

Due associazioni di volontari si sono rese disponibili per conversazioni telefoniche con chi, costretto a casa per l’emergenza Covid-19, soffre particolarmente la solitudine: un servizio di compagnia a distanza, cui le persone interessate possono rivolgersi gratuitamente per sentirsi meno sole in questo periodo difficile.

Al numero 3392956550 risponde la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Carpi dal lunedì al venerdì fra le 9 e le 12 (progetto “Pronto voce”); allo 0598678816 risponde invece la onlus “Ho avuto sete”, tutti i giorni, anche festivi, dalle 15 alle 19 (progetto “Una voce amica”).

Spiega l’assessore ai Servizi Sociali Tamara Calzolari: « L’iniziativa è nata dalla rilevazione che l’Unione Terre d’Argine sta compiendo attraverso le telefonate agli anziani che vivono soli o con altri anziani: in diversi casi hanno dichiarato di non avere un bisogno concreto da soddisfare, ma che avrebbero gradito essere contattati perché si sentivano molto soli. »

Tale esigenza è stata così sottoposta ad alcune associazioni del territorio: Fiab e “Ho avuto sete” hanno aderito mettendo a disposizioni i propri volontari per realizzare, in collaborazione con l’Unione e il Comune di Carpi, questo progetto che è rivolto alla cittadinanza in generale, senza requisiti di età.