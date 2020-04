Oggi poco dopo le 15:00 i Vigili del fuoco di Medicina sono intervenuti per salvare un gattino rimasto intrappolato nel vano motore di una vettura, in via San Vitale Ovest. Il proprietario, sia del mezzo che del gatto, dopo aver percorso qualche chilometro, si è accorto della presenza dell’animale nel vano motore. Subito intervenuti i caschi rossi hanno smontato il copri motore e hanno estratto vivo e in salute l’animale, restituendolo al padrone. Il tutto in una mezz’ora di lavoro.