Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 21 aprile

Cielo nuvoloso con precipitazioni deboli e irregolari nelle prime ore del mattino ma in intensificazione nel corso della giornata sul settore centro-orientale e sui rilievi. Temperature: con minime stazionarie, comprese tra 10 gradi sulle aree di pianura e 13 gradi sulla fascia costiera, e massime stazionarie o in locale aumento, comprese tra 13 e 17 gradi. Venti: deboli sulle aree di pianura e moderati nord-orientali sul mare e sulla costa; rinforzi sui rilievi per raffiche di forte intensità; in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane. Mare: molto mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)