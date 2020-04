Dal Centro giovani di RNord il “Contest Happen 60 sec”

Uno spazio per fare rap, cinema, fotografia, arte e teatro, riciclo ed educazione alla mondialità; soprattutto un luogo dove i giovani potessero incontrarsi e coltivare le loro passioni. Questa l’idea alla base della nascita, sostenuta dal Comune di Modena, nel 2012, del centro Happen presso il complesso RNord. Lo spazio fisico è attualmente chiuso per l’emergenza sanitaria, ma il centro non si ferma è ha lanciato un contest di musica rap/freestyle on line.

“Contest Happen 60 sec” è il concorso di musica rap\freestyle aperto a tutti. Il contest dura cinque settimane e propone ogni settimana un nuovo grado di difficoltà. Per partecipare occorre inviare un video live di massimo 60 secondi in cui in concorrente canta un brano musicale sul tema della settimana, che viene ricavato da un articolo di attualità postato sul profilo Instagram del centro Happen (@happenmodena); nel brano musicale devono comparire due delle parole chiave indicate nell’articolo. Ogni settimana il concorrente che ottiene più like sul profilo del centro va direttamente in finale e ogni settimana la giuria del centro Happen sceglie un secondo finalista segreto, che non tiene invece conto dei like.

La quinta settimana gli otto finalisti disputeranno la finale sfidandosi sopra un beat unico per tutti. Il premio per il vincitore sarà ottenere la produzione di un proprio brano originale con videoclip. Per iniziare a partecipare occorre solo inviare il proprio videoclip al profilo Instagram del centro Happen.