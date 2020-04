Dalla biblioteca di Maranello consigli di lettura al telefono

Consigli di lettura… al telefono. La Biblioteca Mabic mette a disposizione un nuovo servizio agli utenti e ai cittadini: a partire dal 23 aprile tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 è possibile telefonare alla biblioteca (0536 240028) per ricevere consigli di lettura. Un servizio particolarmente utile in un periodo in cui la biblioteca è chiusa al pubblico: al numero risponde un operatore del Mabic, che potrà fornire aiuto nella ricerca di libri interessanti e curiosi sulla piattaforma digitale MLOL Media Library On Line, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Un network digitale di istituzioni che racchiude oltre 6.000 biblioteche in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri e mette a disposizione gratuitamente ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Per utilizzarlo è necessario essere iscritti in una delle biblioteche aderenti.