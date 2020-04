Scade mercoledì 22 aprile il termine per inviare le foto dei cartelloni in tema ambientale, per partecipare alla manifestazione virtuale “Friday for Future – Fiorano Modenese” del 24 aprile 2020. Tutti i bambini e ragazzi degli asili e scuole fioranesi, sono invitati a partecipare, mediante la realizzazione di cartelli, disegni che rappresenti le loro idee, proposte e sensazioni sul tema dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa è promossa da Legambiente Sassuolo, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, gli Istituti Comprensivi e i Comitati genitori delle scuole del territorio. Chi vuole partecipare dovrà fare una foto al cartellone realizzato, tenendolo in mano. I volti dei minori dovranno essere coperti o non visibili, per consentire la pubblicazione delle immagini sui social. Ogni rappresentante di classe raccoglierà le produzioni dei propri compagni entro il 22 aprile e le invierà ai promotori dell’iniziativa. Le foto ritenute più interessanti per i contenuti del cartellone, saranno utilizzate per realizzare un video che li rappresenterà tutti che sarà pubblicato sui profili instagram e fb delle associazioni organizzatrici e su vari mezzi di comunicazione online il 24 aprile, giorno della prevista manifestazione.