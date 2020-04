La task force distrettuale COVID-19 dell’Azienda Usl di Bologna presso la CRA ‘In Cammino’

Dal 27 marzo ad oggi, la task force distrettuale COVID-19 dell’Azienda Usl di Bologna ha effettuato 3 interventi presso la CRA In Cammino di Viale Pepoli, presenti i medici della struttura, il coordinatore infermieristico della struttura e il coordinatore.

Nel corso dei sopralluoghi sono state verificate le misure di isolamento in atto presso la struttura degli ospiti positivi al COVID-19 o comunque sintomatici, e la separazione dei percorsi e delle aree infettive da quelle non COVID; è stato addestrato il personale della struttura alla vestizione/svestizione in ambiente COVID; sono stati diffusi strumenti informativi per il personale; è stata disposta l’integrazione, a cura del Distretto, dei dispositivi di protezione individuale. Sono state impartite e condivise, inoltre, raccomandazioni igieniche e di sicurezza per tutta la struttura.

In base ai tamponi eseguiti, 41 ospiti sono risultati positivi al COVID-19.

15 invece, gli operatori positivi al tampone.

Tutti gli operatori sono stati sottoposti a test sierologico. 4 sono risultati positivi, 2 dei quali con tampone negativo.

26 le persone decedute dall’inizio della pandemia. Di queste, 7 erano positive al tampone. Tutt’ora in corso le indagini epidemiologiche per determinare le cause di morte delle altre.

A tutti gli ospiti è stata somministrata, a partire dal 3 aprile, la terapia con idrossiclorochina.

Per tutto il periodo la struttura è stata sostenuta ed accompagnata nella gestione dell’emergenza, oltre che con gli interventi formativi e di consulenza clinica assistenziale, anche con contatti telefonici periodici, invio di documenti, materiali specifici e fornitura di DPI.