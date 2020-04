Mirandola, “A tu per tu con”: quattro incontri al tempo del Coronavirus, con imprenditori, docenti e professionisti del territorio

Il primo appuntamento si terrà giovedì 23 aprile 2020. Come tema, quello delle imprese e degli imprenditori oggi. La scuola invece sarà protagonista il 30 aprile; mentre a maggio sono previsti due focus su: AI, l’intelligenza artificiale e l’uomo di fronte al Coronavirus. Sono i quattro incontri della rassegna “A tu per tu con…” rigorosamente in digitale, per un convegno Smart organizzato dal Comune di Mirandola, biblioteca “E. Garin”.

Il Coronavirus ha messo in evidenza la fragilità dell’uomo innanzi ad eventi imprevisti che stanno profondamente incidendo nell’economia, nella didattica e in ogni aspetto della vita quotidiana. Innanzi a questi scenari è necessario aprire fronti di dialogo per cercare di dare una prospettiva sulla realtà che ci circonda e provare a fornire una chiave di lettura sui possibili scenari che potrebbero delinearsi in futuro. “A tu per tu con…” vuole essere ad ogni appuntamento, un momento di incontro, in perfetto stile “smart working” in cui al centro ci sono il territorio e le sue peculiarità, economiche, educative e sociali. E non a caso, come strumento di divulgazione, si è scelto proprio la pagina Facebook della biblioteca “E. Garin” (https://www.facebook.com/begmirandola) in modo da poter raggiungere un maggior numero di persone.

“In queste settimane – spiega Marina Marchi Assessore del Comune di Mirandola alla Cultura e all’Innovazione – stiamo cambiando le nostre modalità di fare cultura, cercando di essere comunque vicini a tutte le famiglie: dai bambini agli adulti, passando per i ragazzi, fino ai nonni. Con queste quattro dirette Facebook vorremmo far sentire la voce di diversi esperti del nostro territorio e, dialogando con loro, capire come il lavoro, la scuola siano cambiati ai tempi del Covid-19. Ma pure le modalità con cui l’intelligenza artificiale ha dimostrato di essere di aiuto alla medicina e come l’essere umano ha dovuto adattarsi per sopravvivere all’isolamento. Quattro temi molto attuali, affrontati grazie al contributo di Guido Zaccarelli che come moderatore intervisterà quattro professionisti noti a molti Mirandolesi (ma non solo), mentre è prevista la possibilità di rivolgere domande rivolgere domande agli ospiti.”

Ed in proposito di modalità cambiate di fare cultura, unitamente alla volontà di avvicinare un pubblico più numeroso – ”A tu per tu con…”, va in tale direzione – si segnalano anche i riscontri più che positivi ottenuti in queste settimane dalla pagina Facebook della biblioteca Garin. L’incremento di visibilità della pagina, si è registrato dopo la partenza de “L’almanacco di Garin”, con le proposte digitali della biblioteca rivolte a persone di tutte le età. Una programmazione giornaliera che inizia alle ore 10.00 per terminare oltre le ore 21. Tutti i giorni, letture e proposte di lettura, musica, poesia, approfondimenti, consigli sul cinema… Ad oggi, dal 24 marzo scorso si riscontrano circa 600 mi piace in più, con un incremento di oltre il 500%; quasi 12mila interazioni coi post, mentre le visualizzazioni oltre superano le 2.400.

“A TU PER TU”: LE DATE, GLI INCONTRI, I PROTAGONISTI

Il primo incontro, quello di giovedì 23 aprile – il cui inizio è fissato per le ore 17.30 vedrà come protagonista, Paolo Neri (foto), Relationship Manager di Warrant Hub spa – Gruppo Tinexta. Neri, che da oltre 15 anni si occupa di Innovazione a fianco di imprese, Università e Centri di Ricerca a livello nazionale ed europeo, focalizzerà l’attenzione su “Le imprese oggi: dall’analogico al digitale”. A vestire i panni del moderatore, così come tutti gli altri che seguiranno, Guido Zaccarelli giornalista, saggista e consulente aziendale.

A Neri, il 30 aprile (ore 17.30) seguirà Anna Oliva. Dirigente scolastica della scuola secondaria di I grado “F. Montanari” di Mirandola, vanta una lunga esperienza come docente scolastico oltre che di autrice del testo “Ragazzi, pubblicità. Educazione all’analisi dei messaggi verbali e visivi”, Edizioni del Sole 24. Ha assunto, presso la scuola media di Mirandola, un’importante sfida formativa: il presidio della scuola come parte del territorio mirandolese attento ai bisogni degli studenti. E dove, l’istituzione scolastica è una comunità educante che fa rete con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali, senza dimenticare l’apporto fondamentale delle famiglie. Il tema su cui si concentrerà Oliva, è “Verso una scuola agile: le nuove frontiere della formazione a distanza”.

Il terzo appuntamento – giovedì 7 maggio (ore 17.30) – vedrà come protagonista Matteo Stefanini, attualmente dottorando in Intelligenza Artificiale all’Università di Modena e Reggio Emilia dove si occupa di ricerca in ambito Visione e Linguaggio. È autore di varie pubblicazioni scientifiche in ambito Intelligenza Artificiale e Deep Learning, organizzatore del TEDx Mirandola e nutre interesse verso il campo biomedicale. Per Stefanini, il punto sarà “L’avvenire dell’intelligenza artificiale tra scienza società”.

Chiude il ciclo degli incontri giovedì 14 maggio 2020 (ore 17.30), Germano Ghelfi con “L’essere umano ai tempi del Covid-19 tra socialità e individualismo”. Medico psichiatra presso il centro di salute mentale del Distretto di Mirandola, Ghelfi da anni è impegnato come volontario ad allenare i settori giovanili della società Stadium Pallavolo Mirandola.