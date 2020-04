Benevelli S.r.l. di Rubiera dona mascherine ai carabinieri di Reggio Emilia

Grazie all’iniziativa della sezione di Rubiera dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sposata immediatamente dall’Amministrazione del Comune di Rubiera nella persona del Sindaco Emanuele Cavallaro, la ditta Benevelli S.r.l. di Rubiera, per meglio affrontare il momento di crisi sanitaria, ha fatto pervenire al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia 400 mascherine facciali, realizzate con tessuti utilizzati e certificati Oeko-tex Standard 100 interamente lavabili e prodotto in Italia.

Con un brevissimo momento tenutosi presso il Comando Provinciale di Corso Cairoli, l’amministratore unico dell’azienda Alberto Benevelli, accompagnato dal Sindaco del comune di Rubiera Emmanuele Cavallaro, dal comandante della Stazione di Rubiera Maresciallo Maggiore Gabriele Mastroianni e da una delegazione della sezione Rubierese dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo hanno consegnato il materiale al comandante provinciale Colonnello Cristiano Desideri.

In particolare il Sindaco ha espresso la sua riconoscenza per il difficile lavoro che stanno facendo gli appartenenti all’Arma in questo momento emergenziale. Il colonnello Cristiano Desideri ha ringraziato per il materiale ma in particolar modo per le parole che dimostrano come la popolazione abbia recepito che il loro è un servizio ai cittadini atto a garantire appoggio verso ogni emergenza e sicurezza e non ha scopi repressivi ma educativi nei confronti di chi infrange la legge.