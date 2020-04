Mirandola nel 75esimo della Liberazione

Mirandola non mancherà di celebrare il 25 aprile prossimo, la Festa della Liberazione. L’Amministrazione comunale, nel rispetto delle misure sul contenimento del Coronavirus, – alla luce della nota della Presidenza del Consiglio del 18 aprile 2020 e della successiva nota del Prefetto di Modena del 20 aprile 2020 – ha confermato comunque diverse iniziative che si terranno solo on line. Al fine, da coinvolgere ugualmente la cittadinanza nella ricorrenza che più di tutte per il Paese, esprime i valori di libertà e democrazia.