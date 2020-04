Nuovi sondaggi per il ponte sul fiume Secchia a Veggia

Sarà completamente chiuso al transito, nell’ultima settimana del mese di aprile, il ponte sul fiume Secchia che collega Sassuolo al territorio di Casalgrande, in località La Veggia, lungo via Radici in Monte. La chiusura al transito consentirà di eseguire approfonditi sondaggi programmati sul viadotto, che comunque non desta particolari preoccupazioni.

I lavori avranno inizio venerdì 24 aprile, con la posa del cantiere e l’istallazione dell’impianto semaforico che, dalle ore 8 alle ore 18, permetterà il passaggio a senso unico alternato. Da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio compreso, poi, il transito sul ponte sarà totalmente interdetto.

A partire da domenica 3 maggio e fino all’esito finale dei sondaggi e dell’analisi statica, indicativamente fino alla fine del mese, per non sovraccaricare il ponte in attesa dei riscontri, la viabilità sarà consentita solamente a senso unico alternato regolata da un impianto semaforico.

“E’ stata una decisione sofferta – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – perché ci rendiamo conto che creerà disagi a chi è solito transitare sul ponte, ma indispensabile per poter dare garanzie: Appena terminate le verifiche decideremo, assieme a Casalgrande, come eseguire i lavori e saremo ben felici di riaprire al transito non appena ci saranno le condizioni: la sicurezza viene sempre prima di tutto”.