CRI Sassuolo: raccolta alimentare con Melograno presso Esselunga

Si è conclusa con successo sabato 18 aprile la raccolta alimentare svoltasi presso il Super Store Esselunga di Sassuolo in collaborazione con l’Emporio Il Melograno. Iniziata lo scorso 6 aprile che ha consentito di raccogliere 8.300 kg di alimenti.

All’interno del supermercato erano presenti 2 desk di CRI Sassuolo che, grazie alla presenza costante dei volontari, hanno raccolto alimenti, prodotti di igiene per la persona e per la casa, da quanti hanno donato, mostrando un gesto di estrema solidarietà.

Grandissima collaborazione con l’Emporio Il Melograno di Sassuolo, che ha inventariato, stoccato presso il loro centro tutto il raccolto e che ne gestirà la distribuzione sul territorio, avvalendosi anche del servizio “CRI Per Te” già attivo nel comitato sassolese per le consegne a domicilio di “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”.

“Desideriamo ringraziare il Super Store Esselunga” commenta il Presidente di CRI Sassuolo Carlo Alberto Venturelli “per questa opportunità e la preziosa collaborazione che ancora una volta ci hanno dimostrato, permettendoci di essere vicini a chi è in difficoltà, sotto gli slogan “IlTempoDellaGentilezza” ed “UnItaliaCheAiuta. Ringraziamo, inoltre, l’Emporio Il Melograno per questo grande lavoro svolto insieme a noi, ed infine, ma non meno importante, il nostro sentito grazie va a tutti i clienti di Esselunga, che hanno contribuito a questo bel risultato con la loro generosità”.