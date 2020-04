25 aprile a Castiglione dei Pepoli

Anche a Castiglione dei Pepoli le ricorrenze per il 25 aprile, per evitare assembramenti, saranno limitate solo alle autorità, che depositeranno le corone in memoria dei caduti.

Alle 9,30 prima tappa a Baragazza che ospita due monumenti ai caduti. Alle 10,15 appuntamento a Rasora, alle 10,45 a Creda e alle 11 a Lagaro. Alle 11,30 la commemorazione avrà come fulcro il cimitero dei sudafricani a Castiglione, poi alle 11,45 ci si sposterà presso il monumento nei giardini Dante Cruicchi.

La mattinata si concluderà alle 12 in piazza della Rimembranza: lì il sindaco Maurizio Fabbri terrà un discorso in diretta Facebook presso il monumento ai caduti.