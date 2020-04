Da lunedì 27 aprile entrerà in vigore il divieto di circolazione di veicoli con massa a pieno carico oltre le 3,5 t., sul ponte del torrente Fossa a Nirano tra via Ghiarella e via Nirano I Tronco. Sempre da lunedì, per lavori di rinnovo della rete idrica, è previsto il restringimento della sede stradale in Crispi e della pista ciclabile in via Statale, all’altezza della rotatoria con via Crispi, fino al 6 maggio;