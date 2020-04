Fiorano: ritiro ingombranti e riapertura stazioni ecologiche

Da lunedì 27 aprile il ritiro rifiuti ingombranti sarà nuovamente operativo sul territorio di Fiorano Modenese. E’ già possibile telefonare al servizio clienti di Hera (numero verde 800.999.500) e fissare un appuntamento, seguendo indicazioni dell’operatore. Il servizio viene fatto con automezzi muniti di gru con benna mordente.

Riapriranno il 4 maggio anche le due stazioni ecologiche del territorio comunale: ‘Ricilandia’ in via Canaletto, 37 e ‘Ecoisola’ in via Ghiarola Vecchia, 51, precedentemente chiuse per l’emergenza covid-19.

L’orario al pubblico sarà il consueto: ‘Riciclandia’ lunedì, giovedì e venerdi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; ‘Ecoisola’ martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12.

Fino al 4 maggio resta disponibile per le aziende e per le utenze non domestiche fioranesi che ne abbiano necessità il Centro di raccolta di Sassuolo per il conferimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Si ricorda che l’accesso alle stazioni ecologiche da parte dei cittadini deve essere limitato al bisogno, per evitare spostamenti inutili, e deve tenere conto di tutte le misure di distanziamento sociale, previste per il contenimento del contagio.