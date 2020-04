Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 25 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per nubi alte e stratificate di scarsa consistenza. Dalle ore centrali della giornata ulteriore aumento della nuvolosità stratificata con locali addensamenti più consistenti lungo i rilievi centro-occidentali dove avremo scarsa possibilità di isolati piovaschi. Temperature: minime comprese tra 9 e 13 gradi . Massime in ulteriore lieve aumento con valori tra 23/25 gradi delle pianure interne e 20 /22 gradi del settore costiero. Venti: deboli prevalentemente sud-occidentali nell’entroterra con rinforzi sui rilievi. Temporanei rinforzi da sud est anche sul mare e sul settore costiero in giornata. Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo della costa ferrarese in serata.

(Arpae)