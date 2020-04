Castelfranco Emilia: a fuoco autovettura in area condominiale

Ieri sera, i carabinieri di Castelfranco Emilia sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Modena per un incendio di un’autovettura avvenuto in Via Claudia.

Il veicolo, una Fiat Punto di un residente, era nel parcheggio di un’area condominiale.

Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, presumibilmente di tipo accidentale.