Lunedì 27 aprile la riparazione di una condotta del gas in via Muratori a Vignola

Lunedì 27 aprile la società INRETE eseguirà un intervento urgente di riparazione a una condotta di gas in via L.A.Muratori, in prossimità dell’intersezione con via Ponte Muratori. Per poter procedere con l’esecuzione dell’intervento sarà necessario interrompere il transito di via L.A. Muratori nel tratto compreso tra via Selmi e via Ponte Muratori; inoltre sarà necessario istituire un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, su via Ponte Muratori all’altezza di via L.A. Muratori.

L’intervento verrà completato entro la giornata di martedì 28 aprile.