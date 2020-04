Anniversario della scomparsa di Giorgio Guazzaloca, dichiarazione del sindaco Virginio Merola

“Tre anni fa ci lasciava Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 1999 al 2004. A lui ho voluto intitolare la medaglia al merito civico che è entrata a far parte delle onorificenze del Comune.

Quest’anno ci troviamo in una situazione particolare determinata dalla pandemia del coronavirus. Una circostanza che ha rinforzato il senso civico e la solidarietà per gli altri che sono caratteristica fondante di questa città. Sono convinto che Giorgio Guazzaloca ne sarebbe stato fiero.

In accordo con la famiglia assegneremo l’onorificenza appena sarà possibile farlo con una cerimonia pubblica”.