In giro per Modena con una mazza chiodata: denunciato

Ieri i carabinieri di Modena impegnati nella città per il servizio di controllo del territorio, nel transitare da viale Monte Kosica, hanno fermato un’autovettura Mercedes con a bordo due cittadini magrebini provenienti dal carpigiano. Dal controllo più accurato del veicolo, nascosta al posto della ruota di scorta è spuntata fuori una grossa mazza chiodata. Il proprietario del veicolo, un 29enne tunisino, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La mazza è stata sequestrata. Gli occupanti del veicolo sono stati anche sanzionati per violazione delle norme anti contagio.