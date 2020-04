Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 27 aprile

Nuvolosità variabile con modesta attività cumuliforme nelle ore più calde in particolare in Appennino; intensificazione della nuvolosita’ dalla serata a partire dal settore occidentale della regione. Temperature: minime con valori tra 13 e 16 gradi nei capoluoghi, più basse nelle aree aperte di pianura; valori massimi compresi tra 20 e 25 gradi. Venti: deboli in prevalenza da ovest sulle pianure occidentali, meridionali lungo i rilievi, a regime di brezza lungo la costa con temporanei rinforzi pomeridiani. Mare: poco mosso.

(Arpae)