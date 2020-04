Castelnovo Monti: esce di strada con auto sospesa dalla circolazione e priva di assicurazione

Nella giornata di oggi la Polizia locale dell’Unione Appennino, ha effettuato un rilievo su un sinistro in località Fariolo di Castelnovo Monti. Un’auto infatti è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, fortunatamente a bassa velocità e senza causare alcun danno fisico al conducente. Il veicolo però, dagli accertamenti degli agenti dell’Unione, è risultato essere sospeso dalla circolazione per mancata revisione dal 2018, e anche privo di copertura assicurativa. Al conducente sono state elevate le contravvenzioni del caso, nel complesso per un ammontare di quasi 2.000 euro.