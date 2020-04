Forum Eventi: giovedì 30 aprile Fabiano Massimi dialoga con Tullio Avoledo in diretta streaming

E’ un dopocena letterario quello proposto per la serata di giovedì 30 aprile da BPER Banca. A partire dalle 21 in diretta, sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it si incontrano due autori italiani con uno streming interattivo: l’emergente Fabiano Massimi presenta “L’Angelo di Monaco” (Garzanti), dialogando con Tullio Avoledo, che a sua volta propone il suo ultimo lavoro “Nero come la notte” (Marsilio). Durante la diretta facebook gli spettatori possono interagire con gli autori attraverso i commenti: gli spunti e le domande più interessanti vengono riportate in sovraimpressione.

“L’angelo di Monaco” di Massimi propone una storia che si svolge sullo sfondo della Repubblica di Weimar al tramonto e il nazismo ormai prossimo: è un thriller in prefetto equilibrio tra inoppugnabile realtà storica e avvincente finzione, un viaggio all’inseguimento di uno scampolo di verità in grado di restituire dignità alla prima vera vittima della propaganda nazista: la giovane e innocente Geli Rabual, nipote di Adolf Hitler.

Tullio Avoledo esordisce nel noir con un romanzo vorticosamente appassionante e di grande attualità, che non teme di calarsi nei recessi più oscuri di una società rabbiosa e corrotta. Con “Nero come la notte” Avoledo dona ai lettori una storia cruda, violenta, dai ritmi serrati, in cui non ci si può fidare di nessuno: la figura principale è quella di Sergio Stokar, che era un poliziotto, e anche in gamba, sino a quando, senza nemmeno saperlo, pesta i piedi alle persone sbagliate. Così Sergio si ritrova senza lavoro, senza soldi, senza documenti; ma soprattutto, quando si risveglia, non ha quasi più ricordi: verità e immaginazione si mescolano nella sua mente.

