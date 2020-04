Riaprono anche a Formigine i mercati alimentari

La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza in vigore dal 23 aprile, ha recepito e accolto le richieste da parte delle Amministrazioni comunali, tra cui Formigine, e delle associazioni di categoria relativamente ai mercati alimentari, andando a meglio specificare le modalità con cui tali mercati si possono svolgere.

In particolare, ha disposto che potranno svolgersi i mercati alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune.

Pertanto, il Comune di Formigine si è attivato per prevedere lo svolgimento del Farmer’s market a partire da mercoledì 29 aprile in piazza della Repubblica e del punto isolato alimentare di giovedì mattina in piazza Italia (ortofrutta e pesce); il mercato alimentare in piazza Ravera ripartirà da sabato 2 maggio.

È necessario rispettare il distanziamento fisico, mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro con le altre persone. È consigliato l’uso della mascherina.

Afferma l’assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini: “Ringrazio la Regione per aver recepito la nostra richiesta; oltre a quelle associazioni che ci hanno supportato per poter riaprire queste attività, andando nella direzione di riaperture graduali anche per far ripartire l’economia locale. Al mercato la merce viene servita da commessi in maniera del tutto sicura, inoltre all’aperto riusciremo a garantire un’affluenza ordinata. L’appello ai cittadini è quello di rispettare le norme per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora”.