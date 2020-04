Ritrae un autista di Tper l’immagine della campagna europea del Workers Memorial Day 2020

I portici di Bologna che si stemperano in un riflesso sul parabrezza del bus, all’interno lo sguardo intenso di chi trasporta persone che hanno necessità di muoversi in città nel pieno dell’emergenza sanitaria in atto: è una delle splendide immagini scelte quest’anno dalla Confederazione Europea dei Sindacati (European Trade Union Confederation) per la campagna “social” sulla Giornata Internazionale Commemorativa dei Lavoratori che ricorre ogni anno il 28 aprile.

Testimonial simbolo del lavoro in prima linea al tempo della pandemia è un autista di Tper, ritratto alla guida dai fotografi bolognesi Gabriele Chiapparini e Camilla Marrese.

Tper si complimenta con i due fotoreporter per lo scatto molto significativo, colto ad una fermata del centro, che “racconta” in un attimo l’impegno dei tanti lavoratori che sono quotidianamente al servizio della mobilità delle persone. Poterlo rappresentare a livello europeo è per Tper e per Bologna un motivo di soddisfazione e orgoglio.