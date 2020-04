Segnali di normalità al mercato del lunedì di Modena

Tanto voglia di ripartire e di normalità, pur con una rigorosa attenzione al rispetto delle regole, con transenne, mascherine d’ordinanza, guanti e flacone igienizzante sempre a portata di mano. Questa l’atmosfera che si respirava questa mattina al Mercato del Lunedì che, da oggi, sia pure parzialmente, ha ripreso l’attività aprendo, come consentito dalle norme, solo i banchi alimentari. Complessivamente erano presenti una decina di ambulanti che hanno proposto frutta, verdura, pane, formaggi, salumi e piatti pronti da asporto.

“Sono bastate poche ore per consultarci e comprendere come unire il nostro desiderio di ripartire, sia pure solo nel settore alimentare, con le doverose norme legate alla sicurezza.

Le soluzioni adottate sono rigorose, volte ad assicurare la tutela della salute dei clienti e degli operatori. In particolare, come prescritto, gli ingressi nell’area perimetrata sono stati contingentati. Inevitabilmente la gente è ancora un po’ disorientata, ma con piacere abbiamo notato che il nostro sforzo organizzativo è stato apprezzato. Colgo l’occasione per ringraziare i clienti, i colleghi che si sono messi al servizio della comunità e anche la polizia municipale che ci ha aiutato nel darci indicazioni sulle modalità più corrette per garantire la sicurezza.

Ora auspichiamo che la gente approfitti della possibilità di acquistare prodotti freschissimi e specialità regionali e nazionali che uniscono il valore della qualità a quello della convenienza in un contesto che, con l’impegno di tutti, è sicuro” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.