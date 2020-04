E’ ai domiciliari, ma parla con la donna che maltrattava. Sorpreso dai carabinieri

A Campogalliano, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un 36enne modenese, già detenuto agli arresti domiciliari, mentre, poco distante dalla propria abitazione, parlava tranquillamente con la sua ex fidanzata, donna con la quale nel 2019 aveva avuto una questione legale per maltrattamenti e lesioni, fatti per i quali erano stati applicati gli arresti domiciliari.