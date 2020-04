Castelnovo Monti, l’Assessore al Commercio ringrazia gli operatori e chi si presta per la ripresa del comparto

“Il Coronavirus sta colpendo in modo durissimo molti comparti della nostra economia, e in particolare il settore commerciale che è storicamente una colonna portante per Castelnovo Monti. Ma ci sono anche esempi di grande vitalità e inventiva, e persone che si sono messe gratuitamente a disposizione per sostenere i commercianti, che voglio ringraziare davvero di cuore”. Così Chiara Borghi, Assessore al Commercio, fa il punto della situazione di un settore chiave per il paese appenninico, in vista del 4 maggio, lunedì prossimo, quando alcuni esercizi potranno riaprire, e poi del 18 maggio quando da programma seguirà la maggior parte delle attività.

“In questo periodo di chiusura forzata per molti negozi – prosegue la Borghi – i titolari non sono certo rimasti con le mani in mano: molte attività, in particolare nell’ambito della ristorazione ma non solo, hanno attivato servizi di consegna a domicilio. Ci sono, oltre a bar, pizzerie e ristoranti, anche negozi di generi alimentari e prodotti tipici, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli per l’infanzia, articoli per animali, componenti e prodotti per auto, moto e bici, prodotti erboristici e per la cura della persona, casa e lifestyle, fotografi, ottici, gioiellerie, librerie e cartolerie, lavanderie e altri servizi. Abbiamo raccolto tutte le attività che offrono consegne a domicilio pubblicandole sul sito e la pagina facebook del Comune. Ma ci sono anche persone che hanno offerto servizi gratuiti per sostenere il settore e a loro va la nostra gratitudine. Ad esempio i ragazzi che hanno attivato il sito aspettoacasa.it, che anche in questo caso promuove attività che fanno delivery domiciliare fornendo maggiori informazioni di quelle che possiamo dare noi sul sito del Comune (ad esempio i menu dei ristoranti). Oppure il servizio proposto da Pictoris Grafica di Chiara Zampineti (pictorisgrafica.it), che ha il patrocinio del Comune: Chiara offre gratuitamente grafiche personalizzate che i commercianti possono utilizzare sui loro canali social, per promuovere servizi o la ripresa delle attività. Sono segnali che danno conferma della vitalità, inventiva e dedizione dei nostri operatori commerciali, e che ci danno speranza per la fase di ripresa. Da parte del Comune saranno messi a disposizione tutti i possibili strumenti per sostenerla”.