Da domenica 3 maggio corse bus più frequenti sulle direttrici principali della città

Agenzia per la Mobilità comunica che, per motivi di ordine sanitario e in conformità alle disposizioni ministeriali (DPCM del 26 aprile 2020) e regionali sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto un potenziamento del servizio del trasporto pubblico.

Da domenica 3 maggio 2020, il servizio di trasporto pubblico festivo urbano ed extraurbano viene riattivato come da orari posti alle fermate, con la sola rimodulazione delle linee urbane n. 2 e 4.

Da lunedì 4 maggio, il servizio di trasporto pubblico feriale (dal lunedì al sabato) urbano ed extraurbano viene ripristinato in modalità di vacanza scolastica.

Vengono, pertanto, confermate la linea urbana n.6 (Rivalta – Tribunale) e le linee extraurbane 3B49 (Vedriano – Ciano d’Enza – Montecchio), 3B52 (Reggio E. – Regnano – Casina – Carpineti), 3B78 (Reggio E. – Case Gazzini ), 3B71(Reggio E. – Campegine – Praticello).

Restano sospese, sul servizio urbano, le corse oltre le ore 20:00 ad eccezione della linea urbana n.1, a servizio del polo ospedaliero, e delle linee minibù.

Agenzia informa, inoltre, che, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, rimarrà attivo il servizio a prenotazione Aladino.

Sul servizio extraurbano, la linea 3C55 (4+) rimarrà a prenotazione e la linea 3C35, a servizio del mercato di Guastalla, rimarrà soppressa fino a nuove disposizioni.

Agenzia, informa, altresì, che alle principali fermate verranno affisse le indicazioni generali per i viaggiatori e verrà predisposta apposita segnaletica orizzontale a supporto dell’utenza in merito al rispetto della distanza di sicurezza prevista.

La vendita a bordo di tutti i titoli di viaggio è sospesa fino a nuove disposizioni.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216 e il numero WhatsApp 334 2194058.