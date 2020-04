PD Sassuolo: “Assurda e disumana la multa a chi fa l’elemosina”

Siamo ad esprimere nuovamente e pubblicamente la nostra contrarietà ad una misura assurda che disprezza i valori di solidarietà e della carità. La modifica dell’articolo 61 del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Sassuolo prevede che sia vietato ” a chiunque di offrire denaro, generi alimentari, vestiario”, e chi viene sorpreso a fare ciò sul suolo pubblico, come anche su un sagrato, verrà sanzionato con una multa di 56 euro. La cosa grave é che con questa decisione non si combatte l’accattonaggio molesto, per il quale erano già previste azioni; ma si vuole colpire la mentalità e la cultura della solidarietà , che viene indicata come colpevole.

L’ amministrazione sembra avere perso il senso della realtà, sia per la totale mancanza di buon senso e dei valori della solidarietà, sia per il contesto storico in cui viene presa questa assurda misura.

Siamo da mesi in lotta contro un’emergenza sanitaria dove lo spirito di comunità e solidarietà ha mostrato la faccia migliore del nostro paese, ma il Sindaco e la Lega decidono invece di andare in senso opposto. Così per l’ennesima volta ci troviamo sulle cronache nazionale e ancora una volta viene infangata l’immagine di una città che merita sicuramente di meglio.

Gruppo consiliare Partito Democratico Sassuolo