Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 1 maggio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con transito di nubi medio-alte nel corso della giornata; nuvoloso o molto nuvoloso lungo il crinale appenninico, specie centro-occidentale, con possibili precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, più probabili nel pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Minime comprese tra 11°C e 14°C, di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna; massime intorno a 24/25°C sull’Emilia, attorno 22/23°C su costa e Romagna. Venti: in prevalenza sudoccidentali: moderati-forti sui rilievi e a tratti anche sulla pianura romagnola nella seconda parte della giornata con raffiche di forte intensità; da deboli a moderati altrove. Mare: poco mosso sotto costa; mosso, in serata anche molto mosso, al largo.

(Arpae)