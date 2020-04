Quattro signore sanzionate a Reggio mentre prendevano il sole in via Ponchielli

Continuano i controlli della Polizia Locale di Reggio Emilia per garantire il rispetto delle misure sanitarie e di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus durante l’emergenza epidemiologica in corso. Nella mattinata di oggi, giovedì 30 aprile, gli agenti in borghese del nucleo antidegrado hanno identificato e sanzionato quattro donne mentre prendendo il sole all’interno del parco che affianca via Ponchielli.

Gli operatori di via Brigata Reggio sono arrivati nell’area verde poco prima delle 12.00, su segnalazione di numerosi residenti della zona che avevano notato la presenza di alcune persone sdraiate su teli senza mantenere le distanze interpersonali di sicurezza. Gli agenti hanno constatato la presenza di quattro donne, tra i 30 e i 40 anni, e due bimbi. Mentre i piccoli si divertivano nell’area giochi, le quattro signore prendevano il sole sul prato, in violazione della normativa vigente che prevede la chiusura dei parchi e senza rispettare le distanze minime di sicurezza interpersonali. Le quattro donne, tutte residenti in città, sono state identificate e sanzionate con 400 euro per violazione delle norme.

Pur comprendendo quanto le limitazioni in essere per il contenimento del contagio gravi sulla vita quotidiana di chiunque, il Comando di Polizia locale di Reggio Emilia ricorda ai cittadini che solo l’adozione di comportamenti responsabili e consapevoli, da parte di tutta la comunità, permetterà di superare questo difficile periodo della nostra storia.