Sportelli e servizi telematici Cup chiusi sabato 2 maggio

Sabato 2 maggio, tutti gli sportelli CUP dell’area metropolitana bolognese saranno chiusi per lavori di aggiornamento alla piattaforma tecnologica.

Sospese anche, per la stessa giornata, tutte le attività telefoniche e telematiche: Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotazioni, cupweb, riscuotitori automatici, servizio Zerocoda, Easypay, disdetta telefonica.

Funzioneranno normalmente, invece i servizi on line disponibili sul sito ausl.bologna.it, sezione Sanità on line.

Da lunedì 4 maggio tutte le attività riprenderanno normalmente.