Dal 5/5 torna a Sassuolo il mercato del martedì e venerdì per la vendita di soli generi alimentari

Da martedì 5 maggio è disposta la riattivazione del mercato settimanale del Martedì e del Venerdì, per la vendita di soli generi alimentari in piazza Libertà e, da Sabato 9 maggio, la riattivazione del mercato contadino nell’area pubblica ex Cantina Pedemontana di via Po.

E’ questo quanto dispone l’ordinanza n°66 di oggi a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

“Si tratta di un primo passo verso il ritorno alla normalità – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – è un momento difficile per tutti ma pian piano siamo convinti che ne usciremo. Stiamo approntando un piano, che presenteremo la prossima settimana, per contribuire alla ripartenza di tutto il commercio cittadino ed incentivare i sassolesi a fare acquisti a Sassuolo: un piano che si divide in tre fasi: sgravi fiscali ai commercianti, pubblicità e progetti mirati”.

La riattivazione dei mercati osserveranno prescrizioni indicate dall’ordinanza:

l’area di vendita dovrà essere opportunatamente delimitata in modo da impedire il passaggio tra i banchi di vendita; la delimitazione dovrà prevedere due varchi per l’accesso/recesso separati per l’entrata/l’uscita del cittadino cliente presidiati; dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze personali e del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accessi all’area di vendita; i venditori e i cittadini/ clienti dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherina che garantisca la copertura di naso e bocca; disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani nei punti di ingresso/uscita dei cittadini/clienti;

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020