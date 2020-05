Al via a Sassuolo le iscrizioni ai nidi d’infanzia

Da domani, lunedì 4 maggio e fino al 22 maggio, saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare domanda di ammissione per il Centro Bambini e famiglie “La Trottola” e per lo Spazio Bambino. Potranno presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e, per il Nido, anche i genitori dei bambini nati o che nasceranno entro il 30 giugno 2020.

Le domande potranno essere presentate on-line sul sito del Comune di Sassuolo. https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi-online/iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia2

Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0536880776.

Nel prossimo anno educativo 2020/2021 si potranno accogliere complessivamente circa 180 bambini nelle 3 strutture comunali : Spazio Bambino (presso Nido Parco via Padova) Nido Parco (via Padova), Nido San Carlo (via S. Marco), Nido S.Agostino (via Udine) e nelle 5 private convenzionate: Babygiò (via Cavallotti), Cipì (via Castelfidardo) I Folletti (via Milazzo) Il Girotondo (via Montanara) e Il Sole e la Luna (via Mazzini).

Il Centro Bambini e Famiglie, rivolto ai bambini fino a 3 anni, è situato all’interno del Nido S.Carlo e potrà accogliere circa 40 bambini accompagnati da un familiare per svolgere attività di gioco guidato. Potranno iscriversi al servizio anche i fratelli e le sorelle fino a 6 anni di età.

Informazioni più dettagliate sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Sassuolo (aree tematiche / Scuola e nidi / nidi d’ infanzia oppure rete dei servizi integrativi).

Le famiglie saranno informate tempestivamente di tutte le procedure necessarie per iniziare il nuovo anno scolastico nel pieno rispetto delle prescrizioni che sarà necessario rispettare.