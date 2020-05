Molestatore recidivo arrestato dalla Polizia a Reggio Emilia

Personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Jacopo Da Mandra presso l’abitazione di una giovane che stava subendo molestie dall’ex convivente, tale D.K.D. Il molestatore, ben conosciuto alla Polizia a seguito delle segnalazioni della donna, era stato colpito dal provvedimento cautelare di “Allontanamento con divieto di avvicinamento“ emesso dal Questore di Reggio Emilia.

Al giungere dell’ennesima chiamata della signora gli operatori, che ben conoscevano l’indirizzo di via Jacopo da Mandra, sono intervenuti tempestivamente sorprendendo l’uomo proprio mentre, con effrazione, tentava di introdursi in casa della donna. D.K.D. è stato immediatamente tratto in arresto, per la continuità della condotta maltrattante.