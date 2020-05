Obbligo di mascherina e guanti per entrare nei cimiteri comunali carpigiani

Da oggi sono riaperti i cimiteri del territorio comunale: lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco, che modifica quella di chiusura del 13 marzo scorso (poi assorbita da disposizioni regionali e nazionali), introducendo alcune norme di comportamento.

Non cambiano gli orari di apertura tradizionalmente vigenti, ma l’accesso è subordinato all’utilizzo di mascherina sul volto e guanti usa e getta; indispensabile naturalmente anche il rispetto della distanza di interpersonale tra i visitatori.

Queste nuove prescrizioni, che saranno annunciate da cartelli informativi all’esterno dei cimiteri, resteranno valide fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Oggi (lunedì 4) e domani (martedì 5), volontari della Protezione Civile saranno all’ingresso del Cimitero urbano per consegnare la mascherina a chi si presentasse sprovvisto: nei prossimi giorni gli accessi saranno controllati, per far rispettare le disposizioni a tutela della salute di tutti.