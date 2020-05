Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 5 maggio

Irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate ad addensamenti, con possibilità di locali e brevi rovesci sparsi. Temperature: minime comprese tra 12 e 14°, massime comprese tra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori lungo la fascia costiera. Venti: deboli occidentali sulle pianure tendenti a ruotare da est in serata; moderati sudoccidentali sui rilievi, con temporanei rinforzi sui crinali di confine, in attenuazione dalla tarda serata. Mare: poco mosso, tendente a divenire mosso in serata.

(Arpae)