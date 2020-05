A Castelnovo conclusa l’erogazione dei buoni spesa, grazie a un’importante azione sinergica

Si conclude in questi giorni l’erogazione dei buoni spesa per i nuclei famigliari derivanti dall’Ordinanza governativa del mese scorso, che per il Comune di Castelnovo hanno raggiunto una cifra totale di oltre 55.698 euro. La ricezione delle domane, la loro istruttoria e la successiva erogazione dei buoni si è svolta a partire dal 10 aprile. Sono state ricevute 156 domande, di queste 30 non sono state ammesse poiché i richiedenti erano privi dei requisiti previsti o perché in situazioni in cui si è ritenuto di fornire una risposta più adeguata tramite i pacchi spesa. I nuclei famigliari che hanno usufruito dei buoni sono 126, dando aiuto a circa 420 persone.

“Le risorse erogate – spiega l’assessore Daniele Valenitni, che su mandato della Giunta si è occupato di coordinare la distribuzione – sono state quindi 50.698 euro in buoni spesa, mentre ulteriori 5.000 euro sono stati destinati a realtà locali del terzo settore, le quali provvederanno per conto del Comune ad acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare alle famiglie, sempre su indicazione dei Servizi sociali. A ciò deve aggiungersi il prezioso lavoro svolto dalla Caritas locale per la distribuzione dei pacchi alimentari. L’erogazione dei buoni alle famiglie si è svolta celermente: il 40% delle richieste è stato liquidato già prima di Pasqua, senza che questo pregiudicasse la professionalità posta in campo dagli operatori nell’analizzare ogni singola richiesta attraverso modalità organizzative pienamente rispettose del dettato governativo.

Ritengo che l’operazione si sia svolta in modo eccellente e impeccabile, grazie alla professionalità e ad una perfetta coordinazione fra tutte le forze in campo. Ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno collaborato, in particolar modo i dipendenti del settore servizio sociale, i volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti che si sono occupati della materiale distribuzione dei buoni, la Caritas di Castelnovo per la preziosa collaborazione nella distribuzione dei pacchi spesa, e gli esercenti sparsi nel territorio comunale che hanno dato la disponibilità affinché tali buoni fossero spendibili all’interno delle proprie attività. Questi fondi sono stati un importante aiuto per il nostro territorio a, allo stesso tempo, una grande sfida per l’Amministrazione, poiché lo sforzo richiesto è stato elevato. La solidarietà e la passione nello svolgere il proprio dovere presente in tutti coloro che hanno seguito queste pratiche, ha permesso di compiere in pochi giorni un’azione sinergica capace di annullare le diversità e finalizzata unicamente all’aiuto del prossimo bisognoso”.

Si ricorda infine che è ancora possibile effettuare donazioni sul C/C del Comune di Castelnovo ne’ Monti IT58V0200866280000001933078 UNICREDIT filiale di Castelnovo ne’ Monti (Via Roma 51/a) per sostenere le famiglie in difficoltà, mentre per donazioni di generi alimentari o prodotti di prima necessità i cittadini potranno recarsi sia presso la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, in via dei Partigiani (telefonare per appuntamento al 0522 1750247 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18), sia presso Caritas di Castelnovo in via Morandi (presso Chiesa della Resurrezione. Telefonare per appuntamento al 380 3760877).