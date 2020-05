Autocisterna ribaltata di lato questa mattina sulla Montanara Sud a Borgo Tossignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale che ha gestito la circolazione, e il soccorso stradale che ha provveduto a recuperare il mezzo riportandolo in strada. I vigili del fuoco hanno fatto solamente assistenza e sicurezza alle operazioni di recupero, in caso ci fosse stato un principio d’incendio. Non vi è stato praticamente nemmeno sversamento di carburante.