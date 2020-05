Dopo Soliera, ripartono anche i mercati di Limidi e Sozzigalli

Dalla prossima settimana torna il mercato settimanale anche nelle frazioni di Soliera. A Limidi l’appuntamento è per lunedì 11 maggio, mentre a Sozzigalli gli ambulanti lavoreranno a partire da mercoledì 13. Le riaperture seguono quelle del capoluogo Soliera, dove già dal 2 maggio i banchi sono presenti il sabato e il martedì mattina. Venerdì 8 maggio al via anche il mercato contadino.

In ottemperanza alle disposizioni dell’ordinanza regionale, il mercato è limitato alla sola vendita di generi alimentari e si tiene in uno spazio transennato, con un solo specifico ingresso e un’unica uscita, per assicurare un accesso contingentato e il rispetto delle norme per la tutela della salute: l’uso delle mascherine e la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro. L’ingresso viene presidiato da volontari secondo il criterio “tante persone escono, tante ne entrano”. L’amministrazione comunale mette a disposizione mascherine per gli avventori che ne siano sprovvisti. Spetta agli esercenti predisporre guanti ‘usa e getta’ e gel disinfettante per le mani.