Forum Eventi incontra fisici, medici, scrittori ed economisti

Quattro incontri in cinque giorni. E’ ricchissimo il calendario dei prossimi appuntamenti in streaming interattivo di Forum Eventi che si apre giovedì 7 maggio alle 21 con un evento benefico: Valerio Rossi Albertini, fisico ricercatore del CNR e uno dei volti più amati della divulgazione scientifica in tv, presenta il suo “Conosci il tuo nemico” (Longanesi), un vademecum agile e completo sul coronavirus, per capire cos’è, da dove viene, quali sono i comportamenti corretti per difendersi e cosa occorre sapere per non averne (troppa) paura. Interviene, portando la sua testimonianza dal fronte, il prof. Antonello Pietrangelo, presidente della Società Italiana di Medicina Interna e medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, struttura a cui vengono devoluti gli incassi dell’ebook di Rossi Albertini. Modera l’incontro Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

Sabato 9 maggio alle 21 è prevista una serata noir, con una presentazione incrociata da parte di due importanti giallisti: Massimo Carlotto propone “La signora del martedì” (edizioni E/O) e Romano De Marco presenta “Nero a Milano” (Piemme).

Un attore porno in disarmo, una signora misteriosa, un travestito dalla doppia vita, sono i protagonisti del nuovo romanzo di Carlotto: qui l’autore oltrepassa i confini del crimine e invita a ripensare i rapporti tra crimine e società. È uno scavo interiore nell’animo umano, una radiografia dei sentimenti, un desiderio d’amare e di essere amati, un aggrapparsi agli altri per non scivolare nelle crepe della solitudine.

E’ una trama adrenalinica quella del romanzo seriale di De Marco che ha come ingredienti di partenza una villetta abbandonata da anni, alla periferia di Milano, e due cadaveri carbonizzati, senza indizi, né movente. È questa la matassa che il commissario Luca Betti deve sbrogliare, in uno dei periodi più complicati della sua vita.

Domenica 10 maggio alle 17.30 altri tre finalisti della dozzina che si contende il Premio Strega presentano i loro romanzi, dialogando con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci: è la volta di Marta Barone, Gianrico Carofiglio, Remo Rapino.

“Città sommersa” (Bompiani) di Marta Barone è una storia di ricostruzione, in cui vengono a galla persone, volti, fatti, storie, prendono vita fotografie, testi e testimonianze. La narrazione si origina dal ritrovamento di una memoria difensiva e dal richiamo alla mente del periodo che il padre dell’autrice passa in carcere durante gli anni Settanta. Come si riesce a ricostruire la vita intera di un uomo?

Il romanzo di Gianrico Carofiglio, costruito intorno a un delitto da risolvere, è in realtà una riflessione sul tempo. Ne “La misura del tempo” (Einaudi) tutto inizia con la ricomparsa nella vita dell’avvocato Guerrieri di una donna amata in passato e che ora gli chiede di difendere il figlio da un’accusa di omicidio.

In “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (Minimum fax) Remo Rapino dà voce a un uomo anziano che ne ha passate tante: dall’esperienza di operaio in Lombardia e in Emilia al ricovero in manicomio fino al ritorno al paese dove viene considerato matto. Attraverso Liborio, i suoi furori e i suoi slanci, donandogli una grande forza espressiva, lo scrittore racconta la storia del secolo passato e ne illumina gli aspetti rimasti più in ombra.ì

Lunedì 11 maggio alle 18 il Vice Direttore Generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli presenta “2030, The Bank Onlife” (Guida Editori), dialogando con il filosofo Luciano Floridi in collegamento da Oxford. Si tratta di un saggio narrativo che descrive il mondo della banca di oggi e di domani, e che utopizza un new model sulla base di intuizioni che scaturiscono dalle conoscenze approfondite dell’autore, ai vertici di uno dei più importanti gruppi bancari italiani. Un saggio che semplifica, senza banalizzarla, una materia apparentemente difficile, proponendo una chiave di lettura inedita di ciò che accadrà da qui al 2030.